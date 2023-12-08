Пара повторила собственную фотосессию спустя полвека после свадьбы и их фото порвали интернет

18:19 2023-12-08
Пара повторила собственную фотосессию спустя полвека после свадьбы и их фото порвали интернет

Американские супруги Келли и Кэролин Гэй из штата Айова свою золотую свадьбу отпраздновали в 2021-м году необычным способом.

Свадьба - событие особенное. Еще более знаковые - серебряные и золотые свадьбы. Американцы Келли и Кэролин Гэй отметили событие уникальной фотосессией, повторив при этом сделанные полвека назад снимки.

Поженилась пара в 1971-м. Свое пятидесятилетие отметила в 2021-м. И их фото стремительно разошлись по Сети, порадовав и удивив многих пользователей.

К фотосессии готовиться юбиляры стали задолго. Кэролин специально для съемок стала отращивать волосы и села на диету, чтобы прийти к тем формам, которые были в юности. Однако платье все равно пришлось немного подогнать под нужный размер.

Костюм Кэлли, увы, не сохранился, и ему купили похожий.

Забронировали для фотосессии ту же церковь, где прошла их первая церемония.

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Супруги постарались в деталях вспомнить события полувековой давности, и в этом им помогли сохранившиеся фото.

Они подчеркнули: их главный посыл детям, родным и всем другим: любовь долготерпит, любовь дает силы и учит видеть красоту друг друга и через 50 лет после бракосочетания. Главное - в важные минуты жизни поддерживать друг друга.

Когда у Кэролин случился рак, ее поддерживал Кэлли. Когда муж переносил сложную операцию, рядом были жена, трое их детей и внуки.

Их жизнь легкой и беззаботной трудно назвать. Но, сталкиваясь с проблемами, они черпали силы во взаимопонимании, любви, желании оставаться рядом друг с другом и вере в лучшее.

По словам супругов, они никогда не рассматривали варианта развода. И подчеркнули: долгий брак возможен там, где есть обоюдное уважение и умение решать эмоциональные проблемы здесь и сейчас.

При этом пара остается реалистами. На 60-ю годовщину бракосочетания планов у возлюбленных еще нет. Кэролин подчеркнула, что до нее "сперва надо дожить".

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