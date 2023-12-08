Пара повторила собственную фотосессию спустя полвека после свадьбы и их фото порвали интернет

Свадьба - событие особенное. Еще более знаковые - серебряные и золотые свадьбы. Американцы Келли и Кэролин Гэй отметили событие уникальной фотосессией, повторив при этом сделанные полвека назад снимки.

Поженилась пара в 1971-м. Свое пятидесятилетие отметила в 2021-м. И их фото стремительно разошлись по Сети, порадовав и удивив многих пользователей.

К фотосессии готовиться юбиляры стали задолго. Кэролин специально для съемок стала отращивать волосы и села на диету, чтобы прийти к тем формам, которые были в юности. Однако платье все равно пришлось немного подогнать под нужный размер.

Костюм Кэлли, увы, не сохранился, и ему купили похожий.

Забронировали для фотосессии ту же церковь, где прошла их первая церемония.