Незлобин продает российскую недвижимость, чтобы выжить в Америке

Александр Незлобин, обосновавшийся с семьей в Штатах, накануне нелестно высказался в адрес оставшихся в РФ Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова, назвавших коллегу "международным комиком", абсолютно невостребованным за рубежом.
Незлобин же заявил, что дела в Америке у него идут хорошо, а юмористов просто съедает зависть по этому поводу.
Примечательно, что незадолго до этого сам комик сокрушался по поводу своих финансовых трудностей и ухудшениz отношений с супругой из-за переезда.
Телеграм-канал Shot информирует, что недавно артист продал двушку на Каретном Ряду. Недвижимость расположена в доме, построенном по спецпроекту для работников Большого театра, а рядом имеются 5 станций метро.
Известно, что за квартиру площадью 54 м в кв. он получил 43 000 000 российских рублей.
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