Незлобин продает российскую недвижимость, чтобы выжить в Америке

13:04 2023-12-11
Незлобин продает российскую недвижимость, чтобы выжить в Америке

Стало известно, что недавно комик Александр Незлобин избавился от своей квартиры в Тверском районе российской столицы.

Александр Незлобин, обосновавшийся с семьей в Штатах, накануне нелестно высказался в адрес оставшихся в РФ Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова, назвавших коллегу "международным комиком", абсолютно невостребованным за рубежом.

Незлобин же заявил, что дела в Америке у него идут хорошо, а юмористов просто съедает зависть по этому поводу.

Примечательно, что незадолго до этого сам комик сокрушался по поводу своих финансовых трудностей и ухудшениz отношений с супругой из-за переезда.

Телеграм-канал Shot информирует, что недавно артист продал двушку на Каретном Ряду. Недвижимость расположена в доме, построенном по спецпроекту для работников Большого театра, а рядом имеются 5 станций метро.

Известно, что за квартиру площадью 54 м в кв. он получил 43 000 000 российских рублей.

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