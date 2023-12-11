Незлобин продает российскую недвижимость, чтобы выжить в Америке

Александр Незлобин, обосновавшийся с семьей в Штатах, накануне нелестно высказался в адрес оставшихся в РФ Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова, назвавших коллегу "международным комиком", абсолютно невостребованным за рубежом.

Незлобин же заявил, что дела в Америке у него идут хорошо, а юмористов просто съедает зависть по этому поводу.

Примечательно, что незадолго до этого сам комик сокрушался по поводу своих финансовых трудностей и ухудшениz отношений с супругой из-за переезда.

Телеграм-канал Shot информирует, что недавно артист продал двушку на Каретном Ряду. Недвижимость расположена в доме, построенном по спецпроекту для работников Большого театра, а рядом имеются 5 станций метро.

Известно, что за квартиру площадью 54 м в кв. он получил 43 000 000 российских рублей.