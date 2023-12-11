11 декабря Служба внешней разведки России опубликовала пресс-релиз, в котором глава ведомства Сергей Нарышкин рассказывает о планах стран НАТО и Евросоюза сместить Владимира Зеленского с президентской должности. Нарышкин утверждает, что поведение Зеленского спровоцировало политические элиты Запада на пересмотр своего отношения к тематике российско-украинского конфликта.

По информации Сергея Нарышкина, в последние месяцы президенты западных держав всё чаще говорят о неспособности ВСУ изменить ситуацию на поле боя, в то время как Владимир Зеленский продолжает заверять Североатлантический альянс в достижимости целей Киева по возвращению Украины в границы 1991 года.

Одой из причин возможной отставки Зеленского Нарышкин также считает беспринципное поведение украинского президента, который в грубой форме требует от Запада новых многомиллионных пакетов военной помощи для армии Украины. Сергей Нарышкин убеждён, что истеблишмент Соединённых Штатов и их стран-сателлитов устал от подобной риторики Владимира Зеленского.

Также Нарышкин напомнил, что Украина является одним из самых коррумпированных государств мира, ввиду чего правительства стран НАТО и ЕС знают о расхищении пакетов военной и финансовой поддержки, предоставляемой Киеву после начала российской спецоперации 24 февраля 2022 года.

В пресс-релизе СВР утверждается, что западные державы рассматривали Зеленского в качестве политического проекта для ведения прокси-войны против России. Сергей Нарышкин считает, что в настоящий момент Владимир Зеленский вышел из-под контроля коллективного Запада и ведёт политику, которая не соответствует интересам США и их партнёров.

Комментируя нынешнее положение Украины, Нарышкин выразил уверенность в том, что западные элиты больше не рассматривают Зеленского на роль лица, уполномоченного вести мирные переговоры с Россией, поскольку действующий президент Украины продолжает настаивать на недопустимости заморозки военного конфликта в регионе.

Руководство СВР прогнозирует, что страны Запада предпримут попытку смены президента Украины, назначив на эту должность главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, главу офиса Зеленского Андрея Ермака или экс-советника украинского лидера Алексея Арестовича, чьи соцсети признаны экстремистскими в Беларуси.