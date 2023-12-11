Минобороны России: Пентагон ставил эксперименты на украинцах во время СВО

18:49 2023-12-11
Минобороны России: Пентагон ставил эксперименты на украинцах во время СВО

В Минобороны РФ сообщили о причастности сотрудников Пентагона к экспериментам над украинскими гражданами.

Вечером 11 декабря глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов провёл брифинг на полях Министерства обороны, где публично заявил, что российские военнослужащие заполучили данные, свидетельствующие о причастности Пентагона к проведению опасных экспериментов на Украине.

По информации Кириллова, войска России смогли установить контроль над украинскими биолабораториями в Северодонецке, Херсоне и Рубежном. При детальном изучении данных объектов выяснилось, что они занимались исследованием генома украинцев, выявляя степень их восприимчивости к различным болезням.

Игорь Кириллов подчёркивает, что заболевания, которые изучались в украинских лабораториях, традиционно распространяются среди животных и птиц, в том числе тех, которые задействованы в сельскохозяйственной отрасли и представляют особенную экономическую ценность.

Также Кириллов рассказал, что обнаруженные лаборатории подконтрольны американскому Министерству обороны, благодаря чему в Соединённые Штаты были вывезены биологические образцы украинских граждан. Кроме того, Игорь Кириллов утверждает, что лаборатории Пентагона санкционировали клинические испытания потенциально опасных препаратов на мирных украинцах.

Чиновник отметил, что в Аскании-Нове Херсонской области существует биосферный заповедник, сотрудники которого изучали миграционные пути птиц. Предполагается, что перелётные птицы могли быть использованы украинскими учёными для распространения смертельно опасных заболеваний.

По данным Кириллова, в том же заповеднике осуществлялся сбор штаммов птичьего гриппа, которые при передаче человеку могут убить своего носителя с 40-процентной вероятностью. Представитель Минобороны России обратил внимание на то, что ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и сотрудник Белого дома Джон Кирби подтверждали факт наличия американских биолабораторий на Украине.

Андрей Ткачёв
14:49

Андрей Ткачёв

Нарышкин сообщил о попытках Запада найти замену Зеленскому

Нарышкин сообщил о попытках Запада найти замену Зеленскому

В СВР России утверждают, что лидеры западных государств намерены отстранить Владимира Зеленского от управления Украиной.
Наталья Гончарова
13:04

Наталья Гончарова

Незлобин продает российскую недвижимость, чтобы выжить в Америке

Незлобин продает российскую недвижимость, чтобы выжить в Америке

Стало известно, что недавно комик Александр Незлобин избавился от своей квартиры в Тверском районе российской столицы.
Наталья Гончарова
12:08

Наталья Гончарова

Сын Градского заявил, что информация о вывозе вещей из дома отца фейк

Сын Градского заявил, что информация о вывозе вещей из дома отца фейк

Сын Александра Градского Даниил негодует из-за сообщений СМИ о том, что неизвестные вскрыли квартиру его покойного отца и вывезли вещи.
Наталья Гончарова
11:27

Наталья Гончарова

Пожилых супругов Эдвардс обвиняют в угоне элитных авто

Пожилых супругов Эдвардс обвиняют в угоне элитных авто

70-летний Рэймонд Эдвардс и его супруга Барбара Эдвардс, которых обвиняют в угоне авто средь бела дня, пытались скрыться от представителей СМИ после судебного разбирательства.
Наталья Гончарова
10:35

Наталья Гончарова

Собчак назвала причину госпитализации Пригожина

Собчак назвала причину госпитализации Пригожина

Ксения Собчак рассказала, что ей удалось дозвониться до музыкального продюсера Иосифа Пригожина и узнать причину его неожиданной госпитализации, о чем звездная блондинка сообщила в рамках своего Телеграм-канала "Кровавая барыня".
Наталья Гончарова
10:19

Наталья Гончарова

Киркоров сообщил, как решился предложить Пугачевой выйти за него замуж

Киркоров сообщил, как решился предложить Пугачевой выйти за него замуж

Оказывается, что жениться на Алле Пугачевой Филиппа Киркорова подтолкнула песня будущей супруги "Сильная женщина плачет у окна".