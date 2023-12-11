Вечером 11 декабря глава войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Игорь Кириллов провёл брифинг на полях Министерства обороны, где публично заявил, что российские военнослужащие заполучили данные, свидетельствующие о причастности Пентагона к проведению опасных экспериментов на Украине.

По информации Кириллова, войска России смогли установить контроль над украинскими биолабораториями в Северодонецке, Херсоне и Рубежном. При детальном изучении данных объектов выяснилось, что они занимались исследованием генома украинцев, выявляя степень их восприимчивости к различным болезням.

Игорь Кириллов подчёркивает, что заболевания, которые изучались в украинских лабораториях, традиционно распространяются среди животных и птиц, в том числе тех, которые задействованы в сельскохозяйственной отрасли и представляют особенную экономическую ценность.

Также Кириллов рассказал, что обнаруженные лаборатории подконтрольны американскому Министерству обороны, благодаря чему в Соединённые Штаты были вывезены биологические образцы украинских граждан. Кроме того, Игорь Кириллов утверждает, что лаборатории Пентагона санкционировали клинические испытания потенциально опасных препаратов на мирных украинцах.

Чиновник отметил, что в Аскании-Нове Херсонской области существует биосферный заповедник, сотрудники которого изучали миграционные пути птиц. Предполагается, что перелётные птицы могли быть использованы украинскими учёными для распространения смертельно опасных заболеваний.

По данным Кириллова, в том же заповеднике осуществлялся сбор штаммов птичьего гриппа, которые при передаче человеку могут убить своего носителя с 40-процентной вероятностью. Представитель Минобороны России обратил внимание на то, что ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и сотрудник Белого дома Джон Кирби подтверждали факт наличия американских биолабораторий на Украине.