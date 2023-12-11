Кирби: Зеленский расскажет Байдену о ситуации на поле боя в зоне СВО

21:14 2023-12-11
Кирби: Зеленский расскажет Байдену о ситуации на поле боя в зоне СВО

В Белом доме раскрыли подробности грядущих переговоров между Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

11 декабря представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что завтра Владимир Зеленский посетит Вашингтон с рабочим визитом, проведя переговоры с Джо Байденом на полях Белого дома. По данным Кирби, Байден ожидает, что Зеленский расскажет американскому правительству о ситуации на фронте в зоне проведения спецоперации.

Джон Кирби подчёркивает, что Соединённые Штаты не отказываются от поддержки Украины, которая нуждается в дополнительной помощи с наступлением зимнего периода. Чиновник напомнил, что зимой армия России чаще наносит удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры.

Характерно, что ранее Кирби заявлял о скором исчерпании средств, которые США могут потратить на предоставление новых пакетов военной и финансовой помощи Украине. Данное обстоятельство обусловлено неспособностью американских конгрессменов согласовать выделение средств на нужды украинской армии.

Ожидается, что во вторник утром Владимир Зеленский посетит Капитолий в Вашингтоне, выступив с речью перед сенаторами США. Таким образом Зеленский попытается убедить американских чиновников в необходимости выделять средства на новые пакеты военной помощи для Украины.

С 24 февраля 2022 года и по настоящий момент Соединённые Штаты потратили 111 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, однако Джо Байден настаивает, чтобы американские конгрессмены выделили ещё $106 миллиардов на поддержку ВСУ и Израиля. Инициатива Байдена была заблокирована сенаторами от республиканской партии.

Ранее состоялись переговоры главнокомандующего вооружёнными силами Украины Валерия Залужного и шефа Пентагона Ллойда Остина. В ходе переговоров Залужный попросил, чтобы Остин предоставил Киеву 17 миллионов артиллерийских снарядов и до 400 миллиардов долларов. Ллойд Остин предпочёл не комментировать данную просьбу.

Накануне глава офиса Зеленского Андрей Ермак публично заявил, что армия Украины рискует потерпеть поражение в конфликте с Россией в случае, если США и их партнёры примут решение о прекращении поставок военной помощи Киеву.

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