Полина Гагарина на шоу «Голос» попала в центр скандала

Финал первого дня съемок шоу «Голос» закончился очень неожиданно. Полина Гагарина обиделась на участников и наставников, и покинула студию, пишет starhit.ru.
Последней из участников выступала 29-летняя Анастасия Паньшина из Луганска. Девушка выбрала песню «Спектакль окончен».
К ней повернулись Гагарина и Пресняков, оба похвалили девушку и предрекли ей большое будущее на сцене.
Казалось, что начинающая певица пойдет к опытной наставнице, но та сказала, что выбрала Преснякова, и Гагарина покинула зал, однако вскоре вернулась.
Анастасия нашла нужным объяснить свое решение:
Когда в прошлом сезоне в кресло сел Владимир Пресняков, я отела попасть к нему в команду.
А мечты должны сбываться.
Ситуация разрешилась миром, все расцеловались и заявили, что рады приходу сильной вокалистки в шоу «Голос».
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