Фермер-параноик застрелил несовершеннолетнюю студентку из карабина

Трагедия произошла близ хутора Паршиков, где 18-летний парень и 17-летняя второкурсница катались на машине.

В какой-то момент к автомобилю подошёл мужчина в чёрном и открыл огонь.

Юный водитель авто поспешил уехать, однако минимум четыре пули попали в девушку.

Пострадавшую госпитализировали, однако от полученных травм она умерла в больнице.

Стрелявший задержан, им оказался местный фермер по имени Саид.

Саид признался, что стрелял по машине из-за того, что заподозрил молодых людей в желании украсть его скот.