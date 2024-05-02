Пьяный любитель географии сломал нос продавщице в Курске

Около 10 часов вечера 56-летняя Марина готовила магазин к закрытию, попутно подметая пол.

В это время в торговую точку пулей залетел пьяный гражданин, который схватил продавщицу за волосы и принялся её избивать.

При этом нападавший выкрикивал вопрос "где находится Монголия?", однако женщина не знала, что ответить, за что изверг бил её ещё жёстче.

Дебошира быстро задержали и допросили, однако так же быстро отпустили, а Марине в возбуждении уголовного дела вежливо отказали.

К слову, у женщины диагностировали сложный перелом костей носа.