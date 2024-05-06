Женщина в Китае похитила девочку, чтобы вырастить из нее невесту для сына

11:40 2024-05-06
Женщина в Китае похитила девочку, чтобы вырастить из нее невесту для сына

Странный обычай похищать девочек для подобных целей существовал в Китае очень давно, потом его запретили, но кое-где инциденты все же случаются.

Китаянка украла 11-летнюю девочку, потому что хотела сделать из нее отличную жену для своего 27-летнего сына.

Девочку она встретила на улице, и та очень приглянулась женщине.В голове китаянки созрел прекрасный план. Странная особа решила сначала действовать напрямую.

Она подошла к родителям понравившейся девочки и обратилась к ним с необычной просьбой. Женщина стала нахваливать девочку и потом предложила сделать это милое создание женой ее сына в будущем.

Семья ответила резким отказом. Тогда настойчивая особа похитила ребенка и отвезла в ближайший соседний город.

Мама и папа сразу же обратилась в полицейский участок. Похитительницу быстро нашли, очумелую мамашу вместе с ее сыном приговорили к двум с половиной годам тюрьмы.

Древняя китайская традиция похищать девочек для подготовки к замужеству была запрещена в 1950 году. В некоторых глухих поселениях подобное все еще практикуется.

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