В Петербурге потратят 600 млн рублей на слежку за курильщиками и вандалами

Камеры должны будут уметь распознавать в кадре курящих людей, рекламные объявления и стикеры, наклеенные на опорах освещения или на оборудовании площадок.
А также фиксировать факты подтопления площадки, порчу инвентаря или наземного покрытия.
Информация о нарушениях, как следует из описания объекта закупки, будет отправляться в центр обработки и хранения данных.
В файле будет содержаться фотография с указанными адресом и временем нарушения.
Что с этой информацией будут делать после получения, однако, не сообщается.
Профинансировать установку камер планируют из бюджета Петербурга.
Подрядчика определят к 3 июня 2024 года.