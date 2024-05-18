В Петербурге потратят 600 млн рублей на слежку за курильщиками и вандалами

Камеры должны будут уметь распознавать в кадре курящих людей, рекламные объявления и стикеры, наклеенные на опорах освещения или на оборудовании площадок.

А также фиксировать факты подтопления площадки, порчу инвентаря или наземного покрытия.

Информация о нарушениях, как следует из описания объекта закупки, будет отправляться в центр обработки и хранения данных.

В файле будет содержаться фотография с указанными адресом и временем нарушения.

Что с этой информацией будут делать после получения, однако, не сообщается.

Профинансировать установку камер планируют из бюджета Петербурга.

Подрядчика определят к 3 июня 2024 года.