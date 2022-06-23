Министры обороны Беларуси и России встретятся в Москве на полях заседания СМО СНГ

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин встретится с российским коллегой 24 июня на полях встречи глав оборонных ведомств стран СНГ.

Министра обороны Беларуси «проведет встречу со своим российским коллегой Сергеем Шойгу», заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

«24 июня в Москве состоится СМО СНГ, в котором примет участие министр обороны Республики Беларусь Хренин. В рамках визита предусмотрена двусторонняя встреча с МО РФ Шойгу", - написал он в своем Twitter.

Из-за внешнеполитической ситуации у западных границ Беларуси и России сегодня стянуты значительные силы НАТО, которые представляют угрозу для союзников.

Россия и Беларусь кроме того начали реализацию целого ряда проектов по импортозамещению в военно-промышленном комплексе.

Беларусь долгое время занимается разработками в области микроэлектроники и может использовать имеющиеся резервы для модернизации и создания новых боевых систем, а аткже систем в области РЭБ.

Кроме того, ранее президент Беларуси высказывался за размещение на территории республики российских баллистических ракет «Искандер». Тактическое оружие необходимо Беларуси для выполнения задач, в том числе и по прикрытию западных рубежей России в случае агрессии со стороны НАТО.