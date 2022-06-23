Стримеры в шоке: в Китае запретили 31 вид поведения в прямом эфире
В Китае издано постановление о запрете 31 вида поведения во время прямых трансляций. Такие меры приняты в рамках усилий правительства по регулированию цифровой сферы.
Национальное управление радио и телевидения совместно с Министерством культуры и туризма составили руководство из 18 пунктов. В нем сказано, что участвовать в обсуждении некоторых вопросов вправе только люди с соответствующей квалификацией.
Это относится к обсуждению вопросов, связанных с финансами, медициной и образованием. Правда, требования к квалификации не уточняются.
Среди запрещенных видов поведения – публикация контента, ослабляющего или искажающего руководство Коммунистической партии Китая, социалистическую систему или реформы и открытость страны.
Согласно новому постановлению, нельзя использовать технологии дипфейков для подделки изображений партийных или государственных лидеров, привлекать внимание общественности к щекотливым темам.
Запрещено показывать предметы роскоши, наличные деньги и прочие атрибуты богатой жизни. Стримерам предписано честно декларировать свои доходы и выполнять налоговые обязательства.
Платформы должны воздерживаться от предоставления возможности публично выражать свое мнение общественным деятелям, которые проявили отсутствие этики или нарушили закон.
Причина введения ограничений – активное развитие индустрии электронной коммерции и желание властей ужесточить контроль за этой сферой.
Опубликовано: Светлана Репина
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