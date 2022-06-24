Российские пограничники были ранены в Курской области после атаки БПЛА ВСУ

СМИ сообщают, что двое пограничников получили ранение в результате атаки бепсилотников на ПП  «Теткино» на границе с Украиной.

Атака была совершена в 5 утра 22 июня. Вражеские беспилотники были четко нацелены на пограничный пункт пропуска.

Один из беспилотников-камикадзе упал на ПП в результате которого, были ранены бойцы из пограничного наряда и получило повреждение здание пункта пропуска.

Власти региона пока не подтвердили инцидент.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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