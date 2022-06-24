Евровидение 2023 не будет проходить в Украине: принято окончательное решение

Слухи о том, что "Евровидение 2023" пройдёт не в Киеве ходили давно. Теперь принято окончательное решение о переносе музыкального состязания в другую страну. Какое это будет государство, пока не решено.

Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что принял окончательное решение относительго песенного состязания "Евровидении 2023" в Киеве. Данной информацией поделилась пресс-служба организации.

Сообщение гласит, что данные меры - необходимость в сложившейся ситуации, это сделано, чтобы обеспечить соблюдение условий безопасности всех, кто принимаетя участие в данном мероприятии.

EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места.

Напомним, на прошедшем "Евровидение-2022" первое место заняла украинская группа Kalush Orchestra с композицией "Stefania".

Жюри поставило музыкальный коллектив только на 4-ую позицию, но Kalush Orchestra нашла огромную поддержку со стороны европейских зрителей.

Украинцы набрали самое большое количество баллов в большей степени благодаря зрительскому голосованию. Всего группа набрала 631 балл.

Выступая на сцене украинские исполнители обратились с просьбой оказать помощь их родной Украине.

Тогда после объявления результатов организаторы конкурса говорили, что в 2023 году Киеву придется принимать "Евровидение 2023": по правилам конкурса страна-победитель проводит конкурс в следующем году.