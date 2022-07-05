Кем впервые применялись ковровые бомбардировки и какие цели они ставят перед собой

Непрерывное и интенсивное бомбометание по значительным площадям называют «ковровыми бомбардировками». Как правило, цель такого бомбометания не военные объекты, а населенные пункты и другая инфраструктура противника.

При ковровых бомбардировках применяется большое число бомб (часто в сочетании с зажигательными смесями) для полного уничтожения выбранного района. В случае с гражданскими объектами, наступающая сторона ставит цель деморализации населения выбранной в качестве цели территории. Однако чаще целью является военная инфраструктура или личный состав противника в укрепрайонах.

Первые попытки применения воздушных бомбардировок начались еще до начала Первой Мировой войны. Вместо бомб аэропланы сбрасывали на пехоту или кавалерию противника металлические дротики размером чуть больше простого карандаша. В начале Первой Мировой войны бомбардировки с аэропланов были скорее устрашением противника, чем нанесение урона: пилоты брали с собой несколько небольших бомб и сбрасывали их вручную целясь «на глаз».

Первую «ручную» бомбардировку провели 30 августа 1914 года в Париже, сбросив 4 ручные гранаты. В ноябре того же года лейтенант Каспара совершил похожий налет на территорию Англии с самолета Rumpler 3C, однако сбрасывались уже не гранаты, а бомбы. Такие атаки не являлись «ковровыми бомбардировками», однако могли наносить противнику серьезный урон.

В разных странах по-разному обозначают первые ковровые бомбардировки. Так, в современной России считают, что первые ковровые бомбардировки проводили немецко-фашистские захватчики в годы Второй Мировой войны. В большинстве европейских государств первой ковровой бомбардировкой считают нанесение удара по немецкой базе дирижаблей в Фридрисхавене 21 ноября 1914 года, когда было поражено 504 объекта противника.

В 1921 году итальянский военных эксперт Джулио Дуэ сделал заявление о том, что в будущих войнах одна из воюющих сторон с помощью авиации будет атаковать города противника с гражданским населением. В теории Дуэ, бомбардировки будут подталкивать противника к быстрой капитуляции, так как инфраструктура будет уничтожена, а население — запугано. Такое мнение высказывали и позднее: в 1936 году писатель-фантаст Герберт Уэллс описал в своем романе «Облик грядущего» уничтожение города во время воздушного налета (именно — ковровых бомбардировок).

Военные эксперты считают, что реальные ковровые бомбардировки начали происходить с 1937 года. Именно в это время термин «ковровые бомбардировки» нельзя поставить под сомнение — атаки были массированными, до полного уничтожения территории. Во время Гражданской войны в Испании, массированной бомбардировке подвергся город Герника (тогда погибло не менее 100 мирных жителей). Уже в следующем 1938 году Япония начала широкое применение ковровых бомбардировок против Китая. Причем массированные атаки японской авиации на китайскую территорию продолжались до 1943 года — целых пять лет.

Во время Второй Мировой войны ковровые бомбардировки активно использовали Королевские ВВС Великобритании и Военно-воздушные силы США, как способ проведения стратегических атак на Германию. Налеты планировали несколькими эшелонами с различными типами вооружения. Такие атаки создавали эффект «огненного смерча». Позже ВВС США начали применять ковровые бомбардировки против Японии.

Самые большие жертвы от ковровых бомбардировок во время Второй Мировой войны были в Дрездене, Гамбурге, Пфорцхайме, Токио, Роттердаме и Сталинграде. Однако это только зафиксированные данные и налеты европейской, советской и американской авиации. В некоторых войнах, например, в Камбодже, число жертв от ковровых бомбардировок не фиксировалось.

Ковровые бомбардировки активно использовались в 1972 году ВВС США во Вьетнамской войны. Реальное количество жертв от массированных атак авиации до сих пор неизвестно, как и в случае с бомбардировками Камбоджи. Американские стратегические бомбардировщики в основном вели атаку на районы Северного Вьетнама Ханоя и Хайфон. По докладу экспертов, который предоставили в 2000 году президенту США Биллу Клинтону, американцы сбросили на территорию Индокитая не менее 500 тысяч тонн бомб.

Советские ВВС также эпизодически проводили ковровые бомбардировки во время Афганской войны. Инициатором и разработчиком коврового бомбометания в природных условиях Афганистана был генерал Джохар Дудаев, который в 1990-х годах стал первым президентом самопровозглашенной Чеченкой Республики Ичкерия. Примечательно, что эффективность ковровых бомбометаний в ущельях Афганистана оценивалась как крайне невысокая.