В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что на территории Донецкой народной республики было уничтожено до 250 боевиков «иностранного легиона» ВСУ.

В ведомстве уточнили, что силами ВКС был уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников так называемого украинского «иностранного легиона». Удары были нанесены в Константиновке, на территории Донецкой народной республики.

По сообщению Минобороны РФ, удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования. При нанесении удара было уничтожено около 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также около 10 специальных автомобилей, которые стоят на службе ВСУ.

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы перекрыли две дороги Авдеевна-Константиновка, что позволило взять населенный пункт Авдеевка в полукольцо.

Позже министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу при инспекции группировки «Восток» российской армии заявил, что приоритетной задачей для военных должна быть уничтожение дальнобойного оружия ВСУ. В первую очередь речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS американского производства.