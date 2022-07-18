Минобороны РФ: российская армия уничтожила около 250 боевиков «иностранного легиона» ВСУ
В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что на территории Донецкой народной республики было уничтожено до 250 боевиков «иностранного легиона» ВСУ.
В ведомстве уточнили, что силами ВКС был уничтожил пункт временной дислокации иностранных наемников так называемого украинского «иностранного легиона». Удары были нанесены в Константиновке, на территории Донецкой народной республики.
По сообщению Минобороны РФ, удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования. При нанесении удара было уничтожено около 250 иностранных боевиков, семь единиц бронетехники, а также около 10 специальных автомобилей, которые стоят на службе ВСУ.
Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что союзные силы перекрыли две дороги Авдеевна-Константиновка, что позволило взять населенный пункт Авдеевка в полукольцо.
Позже министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу при инспекции группировки «Восток» российской армии заявил, что приоритетной задачей для военных должна быть уничтожение дальнобойного оружия ВСУ. В первую очередь речь идет о реактивных системах залпового огня HIMARS американского производства.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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