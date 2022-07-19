Дачники рассказали, как избавиться от подорожников и одуванчиков на участке

Одуванчики, подорожник и другие сорняки – частая проблема газонов. Такие растения портят вид зеленой лужайки. А на их выведение порой тратится уйма средств, сил и времени. Разбираемся, как избавиться от сорняков на газоне легко и быстро.

Чаще всего на газоне встречаются такие сорные растения, как:

одуванчик,

мятлик однолетний,

подорожник,

клевер красный,

лебеда,

пырей,

щавель и др.

Сорняки появляются из-за неправильно подобранного грунта или неверной подготовки почвы перед посадкой, а также при несвоевременном уходе.

Природный фактор тоже не исключение – семена разлетаются с ветром или их разносят птицы.

Почему от сорняков нужно избавляться:

они портят внешний вид. На ровной и аккуратной лужайке широколистные растения смотрятся как неказистые пятна;

затеняют пространство и угнетают рост травы, как итог – на газоне появляются проплешины;

тянут из почвы полезные вещества и влагу, лишая этого газонные травы;

становятся источником болезней и питания вредителей.

Как бороться с сорняками на газоне:

Различают два основных метода, которые помогают убрать сорняки с газона – механический и химический.

Механический способ трудоемкий. Он предусматривает скашивание или прополку участка. Этот метод применяют, если участок маленький или сорняков совсем не много. Но длительного эффекта такой способ не даст. Даже если скосить листья и стебель одуванчика, из сохранившегося корня вскоре разовьются новые.

Если удалять и корни, вооружившись специальной тяпкой, корнеудалителем или садовыми вилами, то сил и времени придется потратить куда больше. И нет гарантии, что удастся выбрать все, даже самые маленькие корешки, от которых нежелательные растения снова пойдут в рост.

Да и велик шанс повредить газонное покрытие. После работы в местах прополки грунт оголится и останутся черные пятна. Это будет смотреться куда печальнее, чем до всех манипуляций.

Химический способ предусматривает применение специальных средств – гербицидов. Он считается более легким в проведении, с быстрым и длительным эффектом. И обходится без раскапывания травяного покрытия.

Опасаться за травяной покров не стоит – современные препараты не воздействуют на культурные растения. Главное – соблюдать дозировку и действовать по инструкции. Такой способ быстро и без хлопот справляется с любыми видами сорных трав, как однолетних, так и многолетних. Даже с такими, которые приходится выводить годами.

Как убрать с газона одуванчики, подорожник и другие живучие сорняки:

Одуванчики – одни из самых стойких и неприхотливых сорняков, которые трудно вывести. Подорожник – тоже живучее растение, и его вывести довольно проблематично. Непросто уничтожить и щавель.

В борьбе с этими сорняками механический метод попросту не работает. Скашивание не поможет. Корневая система этих растений развита настолько хорошо, что с легкостью переносит любые неблагоприятные воздействия на надземную часть. А перекопка приведет к уничтожению газона.

Но даже если выбрать все корни, то семена и без того живучих одуванчиков прекрасно разлетаются с ветром на большие расстояния. И нет никакой гарантии, что вскоре семена не прилетят на своих "парашютиках" с соседнего участка.

Чтобы очистить газон от сорняков, одни люди ежедневно поливают их кипятком, другие прижигают паяльником. Но есть более легкий и безопасный способ – использовать гербициды избирательного действия.

Например, препарат Прополол. Он специально предназначен для борьбы с основными сорняками на газоне и уничтожает одуванчики, подорожник и щавель. Действующее вещество проникает через листья и корни и приводит к увяданию и засыханию сорных растений.

При этом для газонных трав и злаковых растений это средство неопасно. И полностью разлагается в почве за период вегетации.

Для обработки газона 20 мл препарата разводят в 3 л воды и равномерно опрыскивают сорняки на лужайке. Действие проявится в течение 2-3 часов после обработки. Одно опрыскивание поможет сохранить газон чистым на протяжении месяца.

Появление сорных растений лучше предупредить заранее. Если уделить газону внимание, то количество нежелательной растительности можно свести к минимуму.

Для этого своевременно:

подстригайте "зеленый ковер", не давая злостным сорнякам возможности вырасти;

поливайте лужайку, чтобы газонная трава лучше росла и не позволяла сорнякам пробиться сквозь плотный покров;

подкармливайте газон – вовремя внесенная подкормка дает траве силы и помогает вытеснять сорняки;

проводите аэрацию газона – корням трав нужен кислород;

как можно быстрее убирайте одиночные сорняки, чтобы не допустить их разрастания и обсеменения.

А если вы только планируете устроить газон, тщательно подготовьте и обработайте почву перед посадкой и только после этого приступайте к посеву травы.