Откровения сотрудника НКВД Тупикова о борьбе с УПА и бандеровцами

Виктор Тупиков родился в 1927 году и проживал в поселке Красный Яр Сталинградской области до начала Великой Отечественной войны. В период мобилизации обнял еще школьником.

Его призвали на работы в колхоз, а девочек из села учили делать перевязки. Бойцы красной армии проходили лечение в Доме Культы Красного Яра, где бабушки и дедушки угощали их домашними блюдами. После окончания Сталинградской битвы госпиталь упразднили, а в поселок привезли немецких военнопленных.

Виктор Тупиков утверждал, что воевать с бандеровцами начали еще до начала войны, однако его призвали только 28 ноября 1944 года, в команду численностью 20 человек. Их направили служить в НКВД, где Тупиков прослужил всю жизнь. Пройдя курс молодого бойка, команду отправили во Львовскую область, где курсанты попали в распоряжение 332-го стрелкового полка МВД и жили в городе Самбор.

Там Тупиков впервые встретился с бандеровцами и бойцами УПА. Целью Виктора была разведка местности и обстановки. По воспоминанием бойца НКВД, нападение бандеровцев не случались, но отдельных солдат похищали и жестко с ними расправлялись. Он утверждает, что «у бандеровцев психика была не в порядке».

После зачисток, необходимо было выселить семьи и пособников бандеровцев в Сибирь, на Дальний Восток, Казахстан и Уран. Времени на сборы людям не давали, имущество взять с собой возможности не было. Разрешалось взять только носимые вещи и небольшой набор продуктов.

Виктор Тупиков вспоминал, что в борьбе с бандеровцами и УПА помогали местные отряды самообороны, которых называли «ястребки». По словам сотрудника НКВД, в отрядах было много хороших ребят, в том числе и бывшие фронтовики. С Западной Украиной Тупикова связывает почти вся жизнь. После 332-го стрелкового полка НКВД, он перешел на службу в пограничные войска, где прослужил много лет в разных должностях.