Шольц заявил о возможном визите Путина в Германию

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин действительно может посетить Германию, однако после подписания мирного договора между РФ и Украиной.

Шольц подчеркнул, что подписание мирного договора между Москвой и Киевом будет является основным условием для вероятного визита российского лидера Путина в Германию. При этом договор не должен иметь «принудительный характер».

Ранее стало известно, что Эстония запретила въезд россиянам, которые уже имеют шенгенскую визу. При этом исключение оставили только для сотрудников дипломатической миссии Российской Федерации и родственников эстонцев. До этого Эстония предлагала прекратить выдачу виз россиянам.

До этого парламент Латвии признал Россию страной-спонсором терроризма. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ничего удивительного в этом нет. Она также добавила, что такие настроения нельзя назвать никак, кроме «животной ксенофобией идеологов неонацизма».

При этом парламент Латвии также поддержал призывы Эстонии и некоторых других стран Европейского союза запретить получение шенгенских виз для граждан Российской Федерации. Официально такие обсуждения практически не комментируются, однако кабмин ФРГ подтвердил, что они действительно есть.