Талибы жестко разогнали женский марш за равноправие в Кабуле
Почти через год после прихода к власти талибов женщины провели демонстрацию в Кабуле, где потребовали права на работу и образование.
Талибы открыли огонь в воздух в субботу в Кабуле, чтобы разогнать демонстрацию женщин, требующих права на работу и образование, сообщают журналисты AFP.
Около 40 женщин, скандирующих «Хлеба, работы и свободы», прошли маршем перед Министерством образования, прежде чем группа боевиков Талибана разогнала их стрельбой в воздух уже через пять минут после начала марша.
Демонстранты несли транспарант с надписью: « 15 августа — черный день » со ссылкой на дату захвата Кабула талибами в 2021 году.
«Правосудия, правосудия. Мы сыты по горло невежеством», — скандировали они, прежде чем их разогнали.
Талибы в военной форме и вооруженные автоматами перекрыли перекресток на глазах у демонстрантов. Один из силовиков целился в демонстрантов, отмечает журналист AFP.
Сообщается, что укрывшихся после разгона марша в близлежащих магазинах участниц, силовики избивали прикладами.
Опубликовано: Тарас Медведев
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