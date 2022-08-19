Греция и Кипр против запрета на выдачу виз россиянам

На предложение некоторых стран Европейского союза, в частности Латвии и Эстонии, по ограничению выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации, отреагировали Греция и Кипр.

Ранее МИД Литвы предложил не просто ограничить выдачу виз россиянам, но и аннулировать уже имеющиеся туристические въездные документы. По словам главы литовского ведомства Ландсбергиса, так как многие россияне имеют долгосрочные визы, простой запрет на выдачу новых виз не сыграет большой роли в общей картинке.

На сокращение количества выдаваемых виз для граждан Российской Федерации уже активно идут некоторые страны ЕС. Так, за первое полугодие 2022 года, выдача польских виз сократилась в три раза по сравнению с количеством виз, выданных за прошлый год.

С 18 августа 2022 года Эстония прекратила пропускать россиян через границу даже с имеющимися визами. Исключения составляют близкие родственники и вдовы эстонцев, а также сотрудники дипломатической миссии. Эстония приняла такое решение без одобрения ЕС.

Тем не менее, некоторые страны ЕС против введения ограничений на выдачу виз для граждан РФ. С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, а сегодня стало известно, что Греция и Кипр также не поддерживают аннулирование виз для россиян и запрет на их выдачу.