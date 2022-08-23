Володин: трибунал над украинскими военными ждут все, кроме Зеленского

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин анонсировал скорое начало трибунала над украинскими военными и рассказал об отношении Зеленского к судебному процессу над бойцами ВСУ.

23 августа спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что в ближайшее время состоится трибунал над украинскими военнослужащими.

Володин отметил, что по его мнению заседание суда должно быть открытым для публики, чтобы мировая общественность знала о «преступлениях киевского режима против человечества», чего не хочет Зеленский, ведь «он и его окружение отдавали приказы бомбить, стрелять и убивать мирных граждан».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

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