Польша вслед за Эстонией демонтирует памятник советской эпохи

24 августа Польша начала снос мемориала советской эпохи солдатам Красной Армии, который считается символом власти Москвы над этой страной в прежние времена.

Снос мемориала в Бжеге на юго-западе Польши пришелся на День независимости Украины. Польский государственный исторический институт, Институт национальной памяти, работает с местными сообществами над сносом десятков подобных памятников советской эпохи.

Представитель института Рафал Лескевич сказал, что памятники сносят из-за ситуации на Украине, а также в соответствии с польским законом 2015 года.

По его словам, работы по демонтажу бжегского памятника продлятся несколько дней.

На прошлой неделе правительство Эстонии начало сносить советский памятник Второй мировой войны недалеко от города на границе с Россией.

Институт национальной памяти выступил с предложением к местным властям по поводу сноса около 60 подобных памятников и демонтажа мемориальных знаков.

Мэрия Гданьска отказалась убирать с площади памятник в виде советского танка Т-34. Всего в стране насчитывается около сотни советских памятников.