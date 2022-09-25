Джеймс Ван Дер Бик празднует 5-летие ночного зачатия дочери в Вегасе: "Лучший сувенир"

"Это была веселая ночь", - написал Джеймс Ван Дер Бик в социальных сетях, отмечая 5-летие с вечера в Вегасе, когда была зачата его дочь Гвендолин, 4 года.

Джеймс Ван Дер Бик опубликовал видео на TikTok и Instagram в четверг, отмечая 5-летие с ночи в Городе грехов, когда была зачата его дочь Гвендолин, 4 года.

"#Воспоминание о 5 годах назад сегодня… безумно, насколько изменилась наша жизнь сейчас ", - написал в подписи 45-летний актер из Доусонз-Крик. "Но, черт возьми, это была веселая ночь".

"И у нас всегда будет ЛУЧШИЙ сувенир на память об этом". #LasVegas #iheartradio #MadeinVegas ", - продолжил он, также добавив хэштеги "#tmi" и "#tmichallenge" в конце.

"Ты такая большая личность, и ты управляешь таким большим миром вокруг тебя, что я часто удивляюсь, когда беру тебя на руки - ты все еще такая маленькая! Такой нежный, такой мягкий и любящий", - написал гордый папа.