Ватикан тайно наказал лауреата Нобелевской премии мира за изнасилование двух подростков

Ватикан признал, что два года назад тайно наказал епископа Восточного Тимора, лауреата Нобелевской премии мира Карлоса Хименеса Белу.

Это была реакция на появившиеся обвинения в том, что несколько десятилетий назад священнослужитель подвергал сексуальному насилию мальчиков в возрасте 14 и 15 лет.

Подтверждение Ватикана пришло в ответ на вопросы журналистов после публикации статьи в голландской газете De Groene Amsterdammer. В своем отчете журнал представил истории двух мужчин, которые заявили, что Бело изнасиловал их, когда им было 14 и 15 лет, а затем дал им за это деньги.

По словам предполагаемых жертв Бело, сексуальному насилию подвергалось больше мальчиков. Некоторые из них якобы имели место в резиденции епископа в столице страны Дили.

Редакторы De Groene Amsterdammer также утверждают, что у них есть доказательства того, что Бело также подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних в 1990-х годах, когда он уже был священником.

После аннексии Тимора Индонезией Бело был одним из первых защитников его жителей, он вел непрерывную кампанию по информированию о преследованиях мирного населения. В 1996 году за свои усилия он был удостоен Нобелевской премии мира.

Бывшая португальская колония получила независимость от Индонезии в 2002 году после кровавой оккупации, унесшей жизни сотен тысяч человек.

В ноябре того же года Бело ушел с поста апостольского администратора епархии Дили по состоянию здоровья. В то время ему было 54 года, что на 21 год меньше пенсионного возраста для епископов.

После отставки Белу работал миссионером в Мозамбике, а затем поселился в Португалии, где и живет по сей день.

В заявлении официального представителя Ватикана Маттео Бруни говорится, что доктринальное бюро Ватикана, которое занимается делами о сексуальном насилии, впервые подключилось к делу Бело в 2019 году «в свете полученных им обвинений в поведении епископа.

В 2020 году канцелярия наложила на священнослужителя "дисциплинарные меры", в том числе "ограничение его деятельности и служения, запрет на добровольные контакты с несовершеннолетними, беседы и контакты" с Восточным Тимором.

Бруни сказал, что эти меры были "модифицированы и усилены" в 2021 году, не сообщая никаких подробностей. Представитель Ватикана заявил, что епископ "формально принял" эти ограничения.