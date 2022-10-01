Президент Молдавии Санду обвинила Украину в развязывании конфликта с РФ

Молдавский президент Майя Санду утверждает, что именно Украина начала вооружённый конфликт с Россией.

Вечером 1 октября издание "Sputnik Молдова" сообщил, что президент Молдавии Майя Санду обвинила Украину в начале конфликта с Россией во время выступления на вечернем брифинге. Позднее Санду призналась, что оговорилась, имев в виду ответственность России за начало вооружённого конфликта на территории Украины.

Примечательно, что накануне Майя Санду публично заявила, что Молдавия не станет признавать итоги референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, а также вхождение данных территорий в состав России.