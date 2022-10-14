Макей: в переговорах по урегулированию кризиса должны участвовать Россия, Украина и Беларусь
2022-10-14
03:04
Глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью «Известиям» заявил, что в переговорах о мирном урегулировании украинского кризиса должны участвовать Россия, Украина и Беларусь.
Дипломат объяснил, что три государства находятся в одном регионе и являются соседями, поэтому могут выработать компромиссные, взаимоприемлемые линии поведения. Он также сказал, что Беларусь готова предоставить площадку для переговоров.
Макей напомнил, что Минск уже был посредником в переговорах по украинскому кризису. Кроме того, в Беларуси проходили переговоры России и Украины после начала спецоперации. По его словам, договоренности будут достигнуты быстрее, если не будет внешнего вмешательства.
Опубликовано: Светлана Репина
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