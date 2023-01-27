Захарова ответила Бербок на ее заявление о войне ЕС с Россией: «Вы понимаете о чем говорите?»

В России многие политики отреагировали на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о «войне против России».

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова потребовала от посла Германии в Москве объяснений по поводу «противоречивых» заявлений из Берлина в пятницу.

С одной стороны, Германия заявляет, что не является стороной конфликта на Украине. С другой стороны, Бербок говорит, что страны Европы находятся в состоянии войны с Россией.

«Вы понимаете, о чем говорите?» — написала Захарова в новостном канале Telegram.

Во вторник в Совете Европы в Страсбурге Бербок призвал к сплочению западных союзников следующими словами: «Мы ведем войну против России, а не друг против друга».

Хотя канцлер Олаф Шольц попытался смягчить удар, заявив, что «между Россией и НАТО не должно быть войны», маховик негативного восприятия решений недружественных стран запущен уже давно и Бербок это только подтвердила «прямой речью».