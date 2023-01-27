Ким Ё Чжон: Северная Корея всегда будет на стороне России

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон утверждает, что правительство КНДР всегда будет поддерживать Россию вне зависимости от обстоятельств.

Вечером пятницы сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон публично заявила, что правительство КНДР всегда будет занимать сторону России в любых её начинаниях. По словам Чжон, власти Северной Кореи намерены соблюдать неизменную солидарность с российским народом сейчас и в будущем.

Также Ким Ё Чжон отметила, что в случае необходимости совместного противостояния угрозам северокорейские войска будут "в одном окопе" со своими российскими коллегами.