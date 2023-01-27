МИД Швейцарии: передача замороженных активов РФ Киеву невозможна
2023-01-27 17:52
В швейцарском МИДе сообщили о неспособности правительства страны передать Украине замороженные российские активы.
Вечером 27 января Министерство иностранных дел Швейцарии опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого ведомство сообщило, что администрация Берна считает технически невозможной передаче Украине активов, которые принадлежат России и её гражданам и были заморожены в рамках санкций.
В пресс-релизе швейцарского МИДа отмечается, что ключевой сложностью, не позволяющей направить Киеву российские активы, является отсутствие законных оснований для подобных мер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей