МИД Швейцарии: передача замороженных активов РФ Киеву невозможна

В швейцарском МИДе сообщили о неспособности правительства страны передать Украине замороженные российские активы.

Вечером 27 января Министерство иностранных дел Швейцарии опубликовало свежий пресс-релиз, в рамках которого ведомство сообщило, что администрация Берна считает технически невозможной передаче Украине активов, которые принадлежат России и её гражданам и были заморожены в рамках санкций.

В пресс-релизе швейцарского МИДа отмечается, что ключевой сложностью, не позволяющей направить Киеву российские активы, является отсутствие законных оснований для подобных мер.