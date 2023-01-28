Евросоюз рассматривает вопрос ужесточения санкции против Беларуси

ЕС хочет ужесточить санкции против Беларуси. Агентство Reuters опубликовало неофициальную информацию.

В пятницу, 27 января, состоялась встреча послов Евросоюза, на которой обсуждалось возможное продление уже введенного санкционного пакета против Беларуси, сообщает Reuters.

Анонимные информаторы информагентства сообщили, что основная цель таких мер — заблокировать возможность обхода санкций со стороны Кремля, который при посредничестве белорусских компаний поставляет свою подсанкционную продукцию на европейский рынок.

Дипломаты ЕС также сообщили, что ужесточение ограничений должно быть похожим на те, которые уже затрагивают Россию: ограничения на импорт угля и золота из Беларуси, а также экспорт некоторых машин и технологий, которые могут быть использованы в оборонной промышленности.

Известно, что переговоры между представителями ЕС будут продолжены и соглашение может быть достигнуто на следующей неделе.

Источник добавил, что Евросоюз пытается найти баланс, с одной стороны, давая понять, что поддержка Москвы со стороны Беларуси недопустима, с другой стороны - пытается ввести санкции, которые не причинят неудобств гражданскому обществу.