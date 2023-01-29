Пригожин: в Артемовске нашли тела наемников с отрезанными головами и кистями рук

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в Артемовске (Бахмуте) после ухода украинских военных нашли тела иностранных наемников с отрезанными головами и кистями рук.

По его словам, тела принадлежат людям, которых ВСУ не могли вытащить из-за плотных боев.

В результате они отрезали наемникам головы и кисти рук, пытаясь скрыть их личности. При этом были обнаружены телефоны.

Пригожин уточнил, что тела вместе с другими доказательствами будут переданы следственным органам.