Пригожин: в Артемовске нашли тела наемников с отрезанными головами и кистями рук
2023-01-29 19:23
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал, что в Артемовске (Бахмуте) после ухода украинских военных нашли тела иностранных наемников с отрезанными головами и кистями рук.
По его словам, тела принадлежат людям, которых ВСУ не могли вытащить из-за плотных боев.
В результате они отрезали наемникам головы и кисти рук, пытаясь скрыть их личности. При этом были обнаружены телефоны.
Пригожин уточнил, что тела вместе с другими доказательствами будут переданы следственным органам.
Опубликовано: Светлана Репина
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Эльза
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