IRNA: за ударом беспилотников по Ирану последовала информационная атака израильтян в соцсетях
2023-01-29 19:38
Агентство IRNA сообщает, что израильские СМИ и пользователи соцсетей после атаки беспилотников на иранский город Исфахан начали распространять фейки.
Уточняется, что это была спланированная компания, чтобы связать происшествие с инцидентами в других частях страны, например, с пожаром на заводе по производству моторных масел.
В агентстве отмечают, что иранские власти через официальные источники опубликовали достоверную информацию о случившемся.
Однако даже через несколько часов после этого в аккаунтах израильтян в соцетях продолжали появляться фейковые данные.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Эльза
При съемках Особенностей национальной рыбалки режиссер не знал, как снять дымящуюся сигару Иволгина в воде: как все же удалось это сделать
Колоритная сцена, где генерал Иволгин из Особенностей национальной рыбалки курит сигару, находясь по шею в воде, снималась долго и мучительно.Подробнее...