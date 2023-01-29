IRNA: за ударом беспилотников по Ирану последовала информационная атака израильтян в соцсетях

Агентство IRNA сообщает, что израильские СМИ и пользователи соцсетей после атаки беспилотников на иранский город Исфахан начали распространять фейки.

Уточняется, что это была спланированная компания, чтобы связать происшествие с инцидентами в других частях страны, например, с пожаром на заводе по производству моторных масел.

В агентстве отмечают, что иранские власти через официальные источники опубликовали достоверную информацию о случившемся.

Однако даже через несколько часов после этого в аккаунтах израильтян в соцетях продолжали появляться фейковые данные.