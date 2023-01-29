В Израиле семьи террористов лишат гражданства и вида на жительство

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что семьи ответственных за теракты в Иерусалиме, будут лишены гражданства или вида на жительство.

Правительство Израиля созвало встречу в ответ на недавние палестинские террористические атаки в Восточном Иерусалиме. В пятницу боевик убил семерых и ранил троих в синагоге и открыл огонь по людям, выходящим из храмов после субботней молитвы. Преступник был застрелен полицией при бегстве.

"Сегодня утром мы опечатали дом террориста, совершившего преступное нападение на синагогу в Иерусалиме. После этого его дом будет снесен", - заявил премьер-министр Израиля, сославшись на новые антитеррористические меры правительства.

Нетаньяху также отметил, что на заседании правительства обсуждалось ускорение процесса лицензирования для израильтян, которые уже подали заявку на получение разрешения на оружие.

Район Неве-Яаков, где произошло нападение, как и вся восточная часть Иерусалима, был в одностороннем порядке аннексирован Израилем после Шестидневной войны 1967 года.