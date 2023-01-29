Финансовый директор Volkswagen надеется на устойчивую прибыль компании к 2026 году

Финансовый директор Арно Антлитц считает, что миллиардные затраты Volkswagen на исследования и разработки скоро окупятся.

«Мы ожидаем, что инвестиции достигнут пика через два или три года», — рассказал менеджер в интервью «Süddeutsche Zeitung».

VW активно инвестирует в целях разработки нового программного обеспечения и строительства заводов по производству аккумуляторов и новых моделей электромобилей.

«Мы сможем собрать урожай не позднее 2026 года», - отметил Антлитц.

В этом случае VW не придется инвестировать «почти ничего больше» в технологию двигателя внутреннего сгорания, от которой постепенно отказываются.

«Двойное бремя будет устранено, а затем мы хотим заработать много денег на электромобильности», — сказал он.

Компания намерена исправить «дисбаланс» на фондовом рынке в этот период. В настоящее время рейтинги Volkswagen и дочерней компании Porsche практически совпадают, хотя продажи у материнской компании VW во много раз выше.

«Мы должны спросить себя: насколько хорошо мы объясняем наши качества рынку капитала на уровне группы?», — сказал Антлиц: «Я убежден, что мы добьемся успеха в ближайшие два-три года».

Чтобы стать более прибыльным и привлекательным для инвесторов, Volkswagen отказывается от цели лидерства на мировом рынке, которую ставили бывшие патриархи VW Фердинанд Пиех и Мартин Винтеркорн.

Продажи и товарооборот, «конечно, важны», сказал Антлитц, с точки зрения финансовых преимуществ при больших объемах производства.

«Но мы договорились о другом положении на доске: мы ориентируемся на денежный поток, то есть на деньги, которые в конечном итоге остаются в кассе», - отметил финансист.

VW намерен сконцентрироваться на «наиболее привлекательных пулах прибыли», то есть на особо прибыльных и в то же время пользующихся спросом автомобильных сегментах и наиболее быстрорастущих регионах. Помимо Европы и Китая сюда входят и США.