Марк Энтони женился на королеве красоты Наде Феррейра из Парагвая
2023-01-30 13:59
Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони связал себя узами брака с 23-летней королевой красоты Надей Феррейра.
Исполнитель Марк Энтони, экс-супруг Дженнифер Лопес и отец ее детей, женился в 4-ый раз.
В жены 54-летний артист выбрал девушку намного моложе себя - 23-летнюю "Мисс Вселенную" по версии Парагвая Надю Феррейра.
Свадьбу возлюбленные устроили в Майами. На празднике присутствовали такие знаменитости, как Дэвид и Виктория Бекхэм, Сальма Хайек и исполнитель Луис Фонси.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Храмова Оксана
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