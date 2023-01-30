Марк Энтони женился на королеве красоты Наде Феррейра из Парагвая

Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони связал себя узами брака с 23-летней королевой красоты Надей Феррейра.

Исполнитель Марк Энтони, экс-супруг Дженнифер Лопес и отец ее детей, женился в 4-ый раз.

В жены 54-летний артист выбрал девушку намного моложе себя - 23-летнюю "Мисс Вселенную" по версии Парагвая Надю Феррейра.

Свадьбу возлюбленные устроили в Майами. На празднике присутствовали такие знаменитости, как Дэвид и Виктория Бекхэм, Сальма Хайек и исполнитель Луис Фонси.