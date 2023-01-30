При взрыве в мечети в Пакитстане 28 человек погибло и 150 ранено
2023-01-30 15:29
По меньшей мере 28 человек погибли и 150 получили ранения в результате взрыва в понедельник (30 января) в мечети на территории штаб-квартиры полиции в Пешаваре, на северо-западе Пакистана.
Взрыв произошел во время молитвы. Он сорвал крышу и разрушил стену мечети, отметил журналист AFP.
Корреспондент агентства также сообщил, что видел, как из разрушенной мечети выходили окровавленные раненые, а тела мертвых людей увозили на машинах скорой помощи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Храмова Оксана
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