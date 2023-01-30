При взрыве в мечети в Пакитстане 28 человек погибло и 150 ранено

По меньшей мере 28 человек погибли и 150 получили ранения в результате взрыва в понедельник (30 января) в мечети на территории штаб-квартиры полиции в Пешаваре, на северо-западе Пакистана.

Взрыв произошел во время молитвы. Он сорвал крышу и разрушил стену мечети, отметил журналист AFP.

Корреспондент агентства также сообщил, что видел, как из разрушенной мечети выходили окровавленные раненые, а тела мертвых людей увозили на машинах скорой помощи.