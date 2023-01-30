Моравецки заявил об увеличении оборонного бюджета Польши на 160%

Бюджет на 2023 год, принятый польским Сеймом, предусматривает расходы на оборону в размере 97,4 млрд злотых ($21 млрд), то есть почти 4% ВВП, сообщает портал Gazeta.pl.

В понедельник, 29 января премьер-министр Матеуш Моравецкі вместе с вице-премьером и министром национальной обороны Мариушем Блащаком посетили 18-ю механизированную дивизию в Седльцах. Это одна из самых молодых частей Войска Польского. Среди прочіх, она получает современную военную технику, закупленную в рамках модернизации польской армии.

Премьер заявил, что такие большие расходы на оборону возможны благодаря ужесточению системы государственных финансов.

В сообщении канцелярии премьер-министра говорится, что "стабильные и растущие поступления в государственный бюджет позволяют увеличить инвестиции в безопасность нашей родины. Принятый Сеймом бюджет на 2023 год предусматривает расходы на оборону в размере 97,4 млрд злотых. В 2015 году там было всего 37 млрд. Это увеличение более чем на 160 процентов".

Дополнительные финансовые затраты для армии направляются, в том числе, на комплектование, повышение жалованья солдатам и модернизацию вооружения и техники.

С 2015 года количество солдат в Вооруженных силах Польши увеличилось с 95 000 до примерно до 164 000 В данный момент. По данным канцелярии премьер-министра, "это доказательство того, что сегодня служба в польской армии является привлекательной работой и предметом гордости для многи"».

В 2022 году Польша потратила на оборону 2,4% своего ВВП. Из всех стран НАТО больше потратили только США и Греция.