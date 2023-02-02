Агенты ГБР Украины задержали бизнесменов за продажу яиц Минобороны страны

Сотрудники украинского Государственного бюро расследований произвели задержание предпринимателей, которые продавали яйца сотрудникам местного Министерства обороны.

2 февраля пресс-служба Государственного бюро расследований Украины сообщила, что сотрудники ведомства задержали предпринимателей, которые продавали яйца Министерству обороны страны по ценам, превышающим рыночные в два-три раза. Известно, что разница в закупках продуктов питания присваивалась злоумышленниками.

Примечательно, что ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщал, что цена в 17 гривен при закупках для ведомства была не за одно яйцо, а за вес всего лотка.