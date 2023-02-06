Арестович боится большого наступления ВС России: «неприятностей нам видимо не избежать»

Экс-советник президентского офиса Алексей Арестович предупредил в очередном выходе в эфир Ютуба о грядущих событиях, которые можно сравнить по масштабу с маем 2022-го.

«Некоторых неприятностей нам, видимо, не избежать. Уж больно большая группировка собирается, превышающая нас и по численности после мобилизации, и по-прежнему превышающая по вооружениям», — отметил Арестович.

Арестович отметил в своем выступлении о потере «шансов на победу» политическим руководством Украины.

На Украине между тем назревает внутриполитический конфликт на фоне коррупционного скандала и череды отставок в верхних эшелонах власти, который будет только усилен масштабным наступлением ВС России на фронте.