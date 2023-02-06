Имена наставников нового сезона шоу Голос уже известны
2023-02-06 10:09
Наставники очередного сезона телевизионного проекта "Голос" озвучены. Их имена известны каждому. Кто же они?
Наставниками музыкального проекта станут такие известные исполнители, как Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев
Информация об этом получена от пресс-службы Первого канала, где и выходит в эфир популярная программа.
В слепых прослушиваниях музыкального состязания будут участвовать более 100 артистов из разных уголков РФ и государств СНГ.
Вести очередной сезон "Голоса" будет Яна Чурикова.
Опубликовано: Наталья Гончарова