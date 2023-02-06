Имена наставников нового сезона шоу Голос уже известны

Наставники очередного сезона телевизионного проекта "Голос" озвучены. Их имена известны каждому. Кто же они?

Наставниками музыкального проекта станут такие известные исполнители, как Владимир Пресняков, Полина Гагарина, Баста и Антон Беляев

Информация об этом получена от пресс-службы Первого канала, где и выходит в эфир популярная программа.

В слепых прослушиваниях музыкального состязания будут участвовать более 100 артистов из разных уголков РФ и государств СНГ.

Вести очередной сезон "Голоса" будет Яна Чурикова.