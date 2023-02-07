Одним из пяти погибших при взрыве газа в Ефремове стал ребёнок

Пресс-служба МЧС России сообщила о гибели несовершеннолетнего в результате взрыва бытового газа в населённом пункте Ефремов Тульской области.

Вечером вторника отделение Министерства чрезвычайных ситуаций по Тульской области России опубликовало пресс-релиз, сообщив, что в результате взрыва газа в жилом доме на территории города Ефремов в многоэтажном доме скончались пять человек, одним из погибших стал ребёнок.

Известно, что незадолго до происшествия жительница многоквартирного дома просила родственников связаться со спецслужбами и сообщить им об остром запахе газа в постройке.