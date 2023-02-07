Состоялся первый телефонный разговор между президентами Сиси и Асадом

Президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси позвонил своему сирийскому коллеге Башару аль-Асаду во вторник, 7 февраля, чтобы высказать сочувствие и предложить помощь после землетрясения, в результате которого в Турции и Сирии погибло более 5000 человек.

Этот разговор стал первым в отношениях между Каиром и Дамаском, отметили эксперты, назвав его «беспрецедентным».

Затем Абдель Фаттах аль-Сиси позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Отношения между двумя лидерами наладились во время ЧМ по футболу в Катаре в ноябре, когда они неожиданно обменялись рукопожатием.