Глава Совбеза Ирана вылетел в Москву на саммит по Афганистану

Глава Высшего совета нацбезопасности Али Шамхани направился из Тегерана в Москву, чтобы принять участие в саммите по урегулированию ситуации вокруг Афганистана.

Он в числе своих коллег из Пакистана, Индии и Китая, а также государств Центральной Азии примет участие в пятом раунде переговоров по Афганистану.

В мае прошлого года подобная встреча была организована в Душанбе, а столица Индии принимала ее участников в 2021 году, после запуска в Тегеране.

Сообщается, что иранский представитель проведет двусторонние переговоры со своими коллегами, в том числе с главой российского Совета безопасности Николаем Патрушевым.