В Санкт-Петербурге ЧП: на Дальневосточном проспекте трамвай выехал с рельсов на дорогу

Произошло это утром 8 февраля. Трамвай №39 сошел с рельсов и выехал на дорогу рядом с Зольной улицей.

О происшествии сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети "ВКонтакте".

Опубликованные кадры показывают, что трамвай пробил металлические ограждения и наполовину выехал прямо на проезжую часть.

В зоне происшествия перекрыты трамвайные пути. Все произошло в 9:07 утра. На месте уже работает аварийная бригада.

Движение обещают восстановить в ближайшее время. Пробок в этом районе сейчас не наблюдается.