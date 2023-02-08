В Санкт-Петербурге ЧП: на Дальневосточном проспекте трамвай выехал с рельсов на дорогу
2023-02-08 10:56
Произошло это утром 8 февраля. Трамвай №39 сошел с рельсов и выехал на дорогу рядом с Зольной улицей.
О происшествии сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети "ВКонтакте".
Опубликованные кадры показывают, что трамвай пробил металлические ограждения и наполовину выехал прямо на проезжую часть.
В зоне происшествия перекрыты трамвайные пути. Все произошло в 9:07 утра. На месте уже работает аварийная бригада.
Движение обещают восстановить в ближайшее время. Пробок в этом районе сейчас не наблюдается.
Опубликовано: Храмова Оксана