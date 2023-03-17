Шойгу представил к наградам лётчиков Су-27, перехвативших дрон США MQ-9 Reaper

Сергей Шойгу принял решение наградить пилотов истребителя Су-27 после инцидента в Чёрном море.

Днём пятницы, 17 марта, пресс-служба Министерства обороны России уведомила, что глава ведомства Сергей Шойгу решил представить к государственным наградам лётчиков российского истребителя Су-27, которые осуществили перехват американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper недалеко от границы Крыма в черноморской акватории.

По данным Шойгу, российские пилоты, перехватившие беспилотник США, тем самым предотвратили нарушение воздушного пространства в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины. Аналогичную позицию высказал экс-президент России Дмитрий Медведев, отметивший, что американцы "совсем оборзели".

Накануне стало известно, что 14 марта американский БПЛА MQ-9 приблизился к воздушному пространству Крыма, после чего в небо был поднят российский истребитель Су-27, осуществивший перехват потенциально недружественной военной техники, принадлежащей ВВС Соединённых Штатов.

Позднее пресс-служба Министерства обороны США обнародовала фрагмент видеозаписи, на которой показан инцидент с дроном MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Видео доказывает, что самолёт ВКС России пролетел над американским беспилотником, сбросив на него топливо, после чего принадлежащий Пентагону дрон упал в море.

В Минобороны РФ подчёркивают, что российская истребительная авиация не применяла боевое оружие при операции по перехвату беспилотника США, а обвинения неэкологичном сбросе топлива необоснованны.