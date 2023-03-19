Bloomberg: страны Глобального Юга не поддержат давление Запада на Россию

Издание Bloomberg рассказало о причинах, по которым множество южных стран поддерживает начатую Россией спецоперацию в Украине.

В воскресенье, 19 марта, журналисты американской газеты Bloomberg опубликовали новую статью, в которой утверждается, что осуществляемая правительством США внешняя политика заставляет всё большее количество стран становиться на сторону России в украинском конфликте, отказываясь от поддержания антироссийских санкций.

Аналитики Bloomberg напоминают, что ранее экс-постпред Сингапура в Организации объединённых наций Кишор Махбубани заявил о желании подавляющего большинства государств видеть мироустройство многополярным, поскольку страны Глобального Юга ещё помнят о разрушительном влиянии колониальной политики Запада.

В Bloomberg отметили, что многие представители американского истеблишмента часто критикуют министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который неоднократно настаивал на реорганизации существующего сейчас миропорядка, что позволило бы всем странам взаимодействовать друг с другом на партнёрских условиях без посредников.

При этом журналисты Bloomberg напомнили, что подобная риторика Лаврова встречает бурное одобрение в правительственных кругах стран африканского континента, а также азиатских и ближневосточных государствах. Кроме того, предлагаемый Россией вектор развития крайне импонирует Китаю.

По мнению публицистов Bloomberg, коллективный Запад во главе с Соединёнными Штатами очень боится потерять своё господствующее положение в мире, ввиду чего всеми силами пытается уничтожить российскую экономику посредством ограничительных мер.