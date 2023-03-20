Guancha: китайцы поддержали слова Путина о судьбе коллективного Запада

Читатели китайского информагентства Guancha выступили в поддержку заявления Владимира Путина о возможном крахе западных стран.

20 марта комментаторы китайского новостного издания Guancha оценили статью Владимира Путина, написанную российским президентом для газеты "Жэньминь жибао" перед приездом председателя правительства КНР Си Цзиньпина в Москву. В статье Путин утверждает, что крепкие отношения между Китаем и Россией гарантируют стабильность во всём мире.

Также Владимир Путин пишет, что лидеры коллективного Запада могут навредить населению собственных государств, поскольку преследуют цели, продиктованные устаревшей колониалистской политикой, свойственной для раннего этапа становления американской государственности почти двухвековой давности.

При это пользователи интернет-портала Guancha сошлись во мнении, что Путин прав, утверждая о возможно печальном будущем западных стран, не желающих адаптироваться к новым мировым реалиям на фоне укрепления российско-китайского партнёрства, которое позитивно изменяет действующее мироустройство.

Некоторые из пользователей Guancha выразили уверенность в том, что страны Запада постоянно бросают вызовы отношениям Пекина и Москвы, становясь противниками российско-китайских отношений, из-за чего тандем России и Китая должен одержать победу в этом негласном противостоянии.

Известно, что Си Цзиньпин должен прибыть в Москву с рабочим визитом сегодня, где китайский лидер встретится с Владимиром Путиным на неформальном обеде, позднее проведя полноценные переговоры. По данным ряда СМИ, Путин и господин Си намерены обсудить военное сотрудничество России и КНР.