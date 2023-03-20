Киркоров признался, что очень жалеет о том, что не женился на Стоцкой

Исполнитель Филипп Киркоров рассказал, как судьба его свела с коллегой Анастасией Стоцкой. Артист не скрывает, что жалеет о том, что упустил свой шанс и не взял артистку замуж.

Певец Филипп Киркоров продолжает "сыпать" признаниями в эфире проекта "Маска".

На этот раз звезда сцены сообщил, как познакомился с певицей и актрисой Анастасией Стоцкой.

Также артист не стал скрывать, что очень сожалеет, что не связал себя с коллегой узами брака, когда у него был шанс.

Еще раньше Филипп Бедросович рассказывал, что именно Стоцкая увела его из семьи, когда он был женат на Пугачевой.