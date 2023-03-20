Песков: США нацелены на эскалацию конфликта, накачивая Украину оружием

Дмитрий Песков утверждает, что в США не хотят завершения российско-украинского конфликта.

Днём 20 марта пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что накануне персональный советник Джозефа Байдена Джон Кирби выступил с брифингом для журналистов на полях Белого дома, где заявил о недопустимости призывов к мира на Украине во время визита главы Китая Си Цзиньпина в Москву.

По мнению Пескова, правительству Соединённых Штатов невыгодно завершение российско-украинского конфликта, ввиду чего оно продолжает накачивать Украину современными вооружениями образца стран Североатлантического альянса (НАТО), которые используются бойцами ВСУ для нанесения ударов по позициям российских военных.

Дмитрий Песков уверен, что таким образом администрация Вашингтона добивается поступательной эскалации конфликта и его выхода за пределы Украины, что может спровоцировать прямую вовлечённость НАТО в полномасштабные боевые действия против армии Российской Федерации.

Характерно, что именно в текущий понедельник председатель компартии КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с рабочим визитом, где встретится с Владимиром Путиным в 16:30 на неформальном обеде. Песков утверждает, что во время данного обеда Путин и Си Цзиньпин обсудят мирный план Китая по Украине вопреки заявлениям Кирби.

Также Дмитрий Песков отметил, что завтра, 21 марта, состоится официальная часть российско-китайских переговоров с участием Владимира Путина и Си Цзиньпина.